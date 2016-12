Sénégal: Hisséne Habré - Son procés en appel s'ouvre le 9 janvier

Le tribunal spécial avait auditionné des experts, des témoins et une personne citée à témoin par les avocats de la défense. De juillet 2015 à février dernier, 93 témoins à charge avaient défilé à la barre, à la demande du parquet qui, pendant sept mois, a tenté de démontrer que Hissène Habré était directement impliqué dans l'assassinat de plus de 40.000 personnes.

Ce procès, ouvert le 20 juillet 2015 devant les CAE, un tribunal créé au sein des juridictions sénégalaises pour assurer le jugement de l'ancien chef d'Etat, avait duré 56 jours et avait connu beaucoup de rebondissements. M. Habré avait ainsi comparu de force devant les CAE, en refusant de répondre aux questions des juges et n'hésitant quelquefois pas à commettre des incidents d'audience.

