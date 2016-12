Angola: Appel au respect des valeurs morales et civiques

Selon le département ministériel, ce décret exige l'approbation du projet de visite des autorités compétentes pour sauvegarder l'isolement sonore dans les locaux, étant les locaux déjà en fonctionnement doivent être obtenir une autorisation et être visités par le Service National de Protection Civile et des Sapeurs-pompiers (SNPCB) afin de garantir la sécurité des spectacles.

Luanda — Le ministère de la Culture (Mincult) a appelé mercredi, dans la capitale angolaise, les agents culturels et les citoyens en général au respect des valeurs morales et civiques, ainsi qu'aux normes de sécurité soit sur la voie publique ou dans les locaux de divertissement lors des activités de spectacles.

Copyright © 2016 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.