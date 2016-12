Congo-Kinshasa: Les sinistrés de Kinkole dénoncent une nouvelle tentative de spoliation de leur site

«Nous avons diligenté un ordre de mission pour que l'équipe descende pour vérifier les faits. Effectivement, on a vérifié les faits, il y a spoliation et je ne sais pas qui a spolié l'autre entre les sinistrés et le colonel Charles. Voilà la raison de cet ordre de mission là».

Les menaces d'expropriation de ce lotissement sont récurrentes. Kaniki Mulumba explique qu'après avoir été menacés par l'INSS et l'Hôtel de ville, les sinistrés font actuellement face aux pressions d'une coalition entre un chef coutumier, le bourgmestre de la N'sele et un officier des FARDC:

Les sinistrés du site Yoko Yakembe installés à Kinkole dans la commune urbano-rurale de la N'sele à Kinshasa se disent encore menacés d'expropriation, a alerté jeudi 29 décembre leur président, Kaniki Mulumba. Selon lui, un groupe de militaires font des navettes sur le lieu pour procéder à un nouveau bornage du lotissement confié aux sinistrés depuis plus de six ans.

