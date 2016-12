Sénégal: Ligue 1 (9e journée) - Stade de Mbour - Diambars dos à dos

Tout en se réconfortant de la prestation de ses joueurs, le coach des Académiciens Boubacar Gadiaga, quant à lui, ne crache sur le point obtenu et s'en remet à la volonté divine. Il s'est toutefois désolé d'avoir perdu deux points suite à la domination stérile de ses poulains et de leur empressement.

Le Stade de Mbour, amputé de grosses cylindrées comme son gardien de buts titulaire Aldiouma Coulibaly mais aussi de ses buteurs patentés, Bassirou Bodian et Pape Ibnou Ba, absents pour cause de blessure, a fait une terne figure devant des Diambars, peu réalistes vendangeant coup sur coup de multiples occasions de buts sans en concrétiser aucune.

