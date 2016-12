Centrafrique: Représentation du port de Douala - Bangui et N'Djamena ciblées

La faisabilité de l'implantation de représentations au Tchad et en RCA étudiée mercredi dans la cité économique.

Bangui, capitale de la République centrafricaine (RCA). N'Djamena, capitale du Tchad. Deux villes de pays voisins qui possèdent des corridors de transit avec Douala,la cité économique camerounaise. Deux destinations qui étaient au cœur de l'un des principaux points de discussion de la 32e session du conseilde Port Synthèse, association réunissant les différents acteurs de la place portuaire, ce mercredi 28 décembre 2016.

Une plénière présidée par ledirecteur général du Port autonome de Douala (PAD), Cyrus Ngo'o. À la suite d'une instruction du gouvernement camerounais donnée en 2015au Port de Douala de se rapprocher davantage de son hinterland, décision a donc étéprise d'ouvrir des représentations à Bangui et à N'Djamena.

Il était ainsi question mercredi dernier lors du conseil de Port Synthèse, encore appelé Communauté portuaire, de présenter le projet au reste des acteurs afin non seulement de susciter leur adhésion, mais aussi d'en évaluer la faisabilité.D'abord, les responsables et représentations des sociétés et administrations de la place portuaire ont eu droit à un compte rendu des trois missions effectuées dans ce sens.

La première, menée à Abidjan en Côte d'Ivoire, visait à aller s'enrichir de l'expérience de cet homologue dont le port compte trois représentations au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Les deux autres missions auront conduit les équipes du Pad au Tchad et en RCA où elles ont pu récolter les attentes des opérateurs surplace et dessiné un cadre opérationnel pour la mise en placedesdites représentations. Les opérateurs camerounais auront, de leur côté, suggéré de penser plutôt à des représentations des ports du Cameroun, avec la prochaine ouverture effective du port eneau profonde de Kribi, et celui en projet de Limbe.

Ce cap àmettre sur Bangui et N'djamena a toute son importance.Car, comme l'a rappelé Cyrus Ngo'o, avec la densité du tissu économique et industriel dela ville de Douala, l'hinterland est l'un des deux principaux atouts du port. Des faits soulignés lors de son intervention,au cours de laquelle il a dressé un tableau exhaustif des capacités actuelles du port de Douala, ses forces, ses limites,ses potentialités, les perspectives de modernisation qui permettront de lui redonner sa place de « pôle de référence au cœur du Golfe de Guinée».

Entre autres annonces, on aura retenu la livraison et la mise en service du 3e portique envisagée au premier trimestre 2017.