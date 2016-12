Afrique de l'Ouest: Mamadou Diop Decroix sur la transition en Gambie - «Une intervention militaire serait de l'incompétence pour la CEDEAO»

Les militants de And Jëff/PADS de la commune de Sédhiou ont réservé un accueil chaleureux avant-hier, mercredi 28 décembre, à leur leader. Mamadou Diop Decroix a passé au peigne fin la situation politique locale et la physionomie de la ville de Sédhiou jugée hideuse. Il s'est par ailleurs prononcé sur la situation géopolitique en Gambie invitant la Cedeao à opter pour une transition pacifique car l'usage de la violence serait une incompétence de la part de ses leaders.

Le leader de And Jëff/PADS (Parti africain pour la démocratie et le socialisme) inscrit cette visite de terrain dans le cadre d'un partage d'informations sur la vie de son parti, la synergie attendue au sein de la coalition Mankoo Wattu Sénégal articulée au processus électoral. « Le premier objectif, c'est de revisiter les bases du parti, de donner des informations aux militants et de procéder à des analyses politiques avec eux sur les questions d'orientation dans les semaines et les mois à venir. Et le deuxième temps, c'est de rencontrer partout les membres de Mankoo Wattu Sénégal, débattre avec eux sur les meilleures approches du processus électoral pour en garantir la sécurité, la transparence et l'honnêteté », a déclaré Mamadou Diop Decroix.

Les inscriptions sur les listes électorales et pour l'établissement de la carte biométrique se poursuivent certes, reconnait Decroix mais celui-ci trouve le rythme assez lent. « Franchement sur la Casamance, il y a un énorme retard dans la prise en charge des inscriptions sur les listes électorales et même l'établissement des cartes d'identité biométriques. Dans une commune comme Sédhiou, il n'y a qu'une seule commission».

Mamadou Diop Decroix dit constater avec amertume l'absence de route à Sédhiou et se sert de l'ironie pour inviter les conducteurs à choisir lequel des trous où mettre la roue de son engin : « il n'y'a pas de route à Sédhiou, il n'y a rien à Sédhiou. A l'époque, à Bamako, on disait aux automobilistes de choisir leur trou, une façon de faire observer que dans tous les cas, ils ne rouleront que dans des creux et autant choisir le moindre mal. C'est exactement le cas à Sédhiou où il est presqu'impossible de marcher », a indiqué De croix.

Ne pouvant pas occulter la brûlante actualité géopolitique sur la Gambie voisine, le leader de And Jëff/PADS est d'avis que l'option militaire prônée par la Cedeao est un échec et exhorte à faire partir Yaya Jammeh sans effusion de sang. « La compétence, ce n'est pas d'envoyer les troupes écraser les forces armées gambiennes pour extirper le président Jammeh. Ce sera de l'incompétence, de l'échec. Il faut certes que Yaya Jammeh s'en aille mais sans effusion de sang et cela est bien possible ». Mamdou Diop Decroix compte investir prochainement les profondeurs de la région de Sédhiou pour surveiller le processus électoral et apprécier en fonction des réalités dans le temps et dans l'espace.