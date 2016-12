Sénégal: Sortie de la troisième promotion de l'Institut Imam Hassane Cissé, dimanche

Selon une note de présentation, elle dispose d'un secrétariat administratif, d'une équipe médicale pour s'occuper de la santé des enfants, d'une lingerie, d'une cuisine, des espaces de détente et de locaux répondant aux exigences de respect des conditions de vie et d'épanouissement des enfants.

Plusieurs dizaines de jeunes filles et de garçons ont depuis lors mémorisé le Coran et appris plusieurs domaines de la science islamique, comme les hadith, la jurisprudence, l'histoire, la grammaire, entre autres.

L'Institut Imam Hassane Cissé est un "daara" (école coranique) qui se veut moderne, avec un régime internat et externat. Créée en juillet 2010, cette école coranique s'active dans la formation et dans l'éducation islamique.

