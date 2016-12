Sénégal: Echanges commerciaux - "Une violation flagrante" de certaines règlementations

La place des importateurs et exportateurs ainsi que du consommateur sénégalais, au cœur de nos préoccupations et notre posture d'écoute, de réflexion face à leurs besoins, impulsent nos actions", a dit M. Diop.

Pour Banda Diop, conseiller technique n°1 du ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, le COSEC œuvre pour la promotion et la protection des intérêts des chargeurs, importateurs et exportateurs sénégalais.

Toutes ces raisons justifient, s'il en était besoin, la tenue de cette formation sur un thème d'actualité qui retient particulièrement l'attention des ministères de la Pêche et de l'Economie maritime et du Commerce", a souligné le DG du COSEC.

Aucun opérateur économique n'échappe à ces pratiques usuraires et des complaintes, maintes fois renouvelées, sont souvent évoquées en conseil d'administration du COSEC, a-t-il dit lors d'un atelier de formation sur la problématique de la facturation des services maritimes (fret et prestations portuaires).

Copyright © 2016 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.