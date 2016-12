Tunisie: Fermeture de 177 crèches et jardins d'enfants anarchiques

... sur un total de 300 structures illégales existant dans les 24 gouvernorats, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a annoncé, hier, la fermeture de 177 crèches et jardins d'enfants illégaux sur un total de 300 espaces ouverts anarchiquement dans 24 gouvernorats.

Le ministère précise, dans un communiqué, que 52 crèches et jardins d'enfants ont été fermés à Monastir, alors que 10 autres ont fermé de leur propre initiative, et le reste se sont conformés à la loi et entamé la régularisation de leur situation.

Une correspondance du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a été envoyée aux autorités régionales pour accélérer la fermeture des espaces anarchiques recensés, dans le souci de respecter la loi et les cahiers des charges réglementant le secteur, et de garantir la protection des enfants, précise le communiqué.