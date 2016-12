Tunisie: Volley-ball - Championnat national (play-off 3e journée) / L'Etoile sort ses griffes

Le club sahélien se relance à la faveur de sa première victoire au détriment du CSS.La logique a prévalu dans les deux rencontres du groupe du titre. Le débat de Sidi Bou Saïd a été à sens unique. L'Espérance de Tunis n'a pas eu à forcer son talent pour l'emporter.

Il n'y avait donc pas photo entre l'invincible leader et son hôte, la Saydia qui en est à sa troisième défaite consécutive. Il a fallu tout juste cinquante minutes pour que l'EST dame le pion et recueille tous les suffrages. Le score est édifiant : trois sets à zéro: 25-15, 25-19, 25-13. Les «Sang et Or» terminent ainsi la fin de l'aller sur une bonne note, consolidant leur leadership. Ils demeurent les seuls à ne pas avoir concédé le moindre set.

La confrontation de Sousse a été âprement disputée, et a tenu ses promesses. Etoile du Sahel et Club Sfaxien ont séduit le public par un jeu de belle facture digne de leur réputation. L'Etoile a gagné difficilement, certes, retrouvant la joie de jouer et l'ardeur de vaincre après des débuts relativement timides du play-off. Les Etoilés s'accrochent à leur seconde place au classement, creusant l'écrat à quatre points de leur adversaire du jour et rassurant leurs supporters.

Le CS Sfaxien n'a pas pu mettre un terme à sa mauvaise passe. Il était pourtant prévenu. Il a fourni une belle prestation en dépit d'un premier set décevant 13-25. Et cela n'est pas vraiment étonnant de la part de l'équipe d'Eric N'gabeth qui a été consistante durant les deuxième et troisième manches, démontrant une capacité à élever le jeu, à réagir vite et à passer la vitesse supérieure.

Les coéquipiers de Larbi Ben Abdallah se sont montrés très efficaces dans leurs manœuvres. Ils ont évolué sur leur vraie valeur, contrairement au set inaugural. Ils ont, en effet, donné le tournis à leurs adversaires.

Ils se sont bien défendus au second set, le plus emballant, mais manquaient sur sa fin de l'énergie nécessaire et de la concentration utile pour l'emporter.

L'ESS, dans un sursaut rajeur s'impose 28-26. Marouène Garci a été à cet égard déterminant.

La perte de ce set n'a pas pourtant affecté le moral des visiteurs qui se sont bien comportés au set suivant grâce à un contre rapide et vigilant, des réceptions efficaces et des services puissants de Slobodan Bosick : 25-16 en 17 mn.

Retour fracassant des Etoilés à l'entame du quatrième set. L'entrée de Hamza Nagua a redonné âme et vigueur à ses camarades. La cohésion revient subitement.

L'ESS fonctionne à merveille pour sceller le sort du set (25-15) et remporter une précieuse victoire.

Résultats

SSBS-EST 0-3

ESS-CSS 3-1

Classement

Pts J

1) EST 9 3

2) ESS 6 3

3) CSS 2 3

4) SSBS 1 3