Tunisie: Six partis politiques mettent en garde contre le retour des terroristes

Ils ont exhorté les autorités à éclairer l'opinion publique sur les mesures sécuritaires et juridiques qui ont été prises à l'encontre des terroristes d'autant que plus de 800 éléments sont de retour en Tunisie, avait indiqué le ministère de l'Intérieur. Les partis ont critiqué la diplomatie tunisienne, notamment en ce qui concerne les derniers développements survenus en Allemagne au lendemain d'une attaque contre un marché de Noël à Berlin. « Le gouvernement allemand avait annoncé son intention de rapatrier plusieurs demandeurs d'asile parmi les ressortissants tunisiens», rappellent les six partis politiques dans la même déclaration.

Six partis politiques ont mis en garde, hier, contre le retour des terroristes tunisiens des foyens de tension dans la mesure où ils constituent « un véritable danger pour la sécurité nationale et régionale». « La sécurité de la Tunisie dépend de la sécurité des pays voisins, notamment de l'Algérie», ont souligné les partis dans une déclaration commune déplorant le manque de communication du gouvernement à ce sujet.

