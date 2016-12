Tunisie: L'homme du match - Msakni : le génie et la malice !

Au contact du lutin tunisien, le football prend soudain des airs de ballet où se côtoient le spectacle et la grâce. Limiter les qualités de Youssef Msakni à ses simples aptitudes physiques serait bien trop réducteur. Vitesse, percussion et coup de rein déroutant font certes partie de sa panoplie. Mais l'avant furtif tunisien brille aussi par sa vista, ses essais en premières intentions et son audace balle au pied.

Longues transversales chirurgicales vers Khenissi et Selliti (de véritable théorème de Pythagore), jeu en déviation et déboulés sur le côté, le lutin de Lekhwiya en a fait voir de toutes les couleurs aux Catalans récemment. Le registre de l'attaquant international est d'autant riche et varié, que son ange gardien Sergi Gomez a été déstabilisé à maintes reprises du côté du stade Montilivi de Girone (province de Basque).

Et ce n'est pas fini. Adepte des espaces réduits où il peut pivoter à l'envie, il a effacé à plusieurs reprises un certain Fontas par son passement de jambes déboussolant. Bref, ce joueur complet est un finisseur certes, comme en atteste son triplé en terre ibérique. Mais aussi un surdoué qui se mue régulièrement en pourvoyeur d'assists. Sa rapidité, ses qualités naturelles de dribbleur et la précision de ses centres en ont fait un véritable spécialiste du genre. Msakni est un joueur phénoménal par son talent, mais également par son intelligence.

Msakni efface Xavi !

Une prestation étincelante, un regain de forme pour un joueur quelque peu irrégulier au Qatar, l'on attendait la star d'Al Sadd, Xavi, on a retenu la prestation époustouflante de Youssef Msakni. Ces deux premiers buts, pleins de grâce et de légèreté ont conquis une assistance séduite par l'enchaînement

contrôle en porte-manteau et frappe tendue. Cela demande un équilibre et une coordination parfaite, une vision dans l'espace accrue, un sens du placement précis ainsi qu'un toucher de balle irréprochable. Lorsqu'un tel mouvement est effectué par un joueur à l'élégance de Youssef Msakni, qui y ajoute un crochet fatal et une frappe tout en finesse pour permettre aux siens de mener au score, alors, le football prend soudain des airs de ballet où se côtoient le spectacle et la grâce.