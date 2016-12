Tunisie: Handball / En amical, Pays basque-Tunisie - 25-28: Bon pour le moral !

Les nouvelles d'Espagne où se trouve actuellement le sept national sont rassurantes. On sait que l'équipe de Tunisie a entamé son cycle de matches amicaux. Les deux premières rencontres amicales ont été disputées à Sfax et Jemmal face à l'Egypte et ponctuées, de surcroît, d'une défaite et un match nul. La préparation au Mondial de France se poursuit actuellement en terre ibérique.

Avant-hier, nos internationaux ont disputé un premier match amical face à la sélection du Pays Basque. La rencontre s'est soldée par la victoire de l'équipe de Tunisie par 28 buts à 25, sachant qu'au repos, les deux sélections étaient à égalité (17 buts partout).

Cette première victoire est certainement bonne pour le moral en cette période de préparation. Les buts du sept national ont été marqués par Boughanmi (8 buts), Bannour (6), Sanaï (6), Bacha (2), Chouiref (2), Toumi (1), Saïed (1), Hosni (1) et Soussi (1).

Oussama Hosni et Mohamed Soussi ont écopé de deux expulsions de deux minutes et Aymen Bannour et Mosbah Sanaï d'une expulsion temporaire. Une seconde rencontre entre la Tunisie et le Pays Basque a eu lieu hier soir. Nous y reviendrons.

A la loupe

Pendant que la sélection se prépare en Espagne, les prochains adversaires de l'équipe de Tunisie au Mondial de France sont supervisés à la loupe par Heykel Megannem, le directeur du sept national, et Yassine Arfa, le directeur technique national. Les deux hommes se sont procuré des enregistrements de rencontres amicales de la Slovénie, de la Macédoine, de l'Islande et de l'Espagne qui seront les adversaires de notre team national au premier tour du Mondial.

Il faut rappeler que c'est grâce au concours de Heykel Megannem que Mosbah Sanaï est revenu à de meilleurs sentiments et a réintégré a la sélection.

Wael Jallouz en solitaire

Souffrant d'une blessure de fatigue, Wael Jallouz a été laissé au repos et s'entraîne actuellement seul. Il suit minutieusement un programme de musculation concocté par le préparateur physique de la sélection, Moncef Chérif.

Les cadets à Paris

Les cadets natifs de 2000-2001 participeront au championnat méditerranéen à Paris qui aura lieu en parallèle avec le Mondial senior. Des sélections huppées seront présentes comme l'Espagne, l'Allemagne, la France, le Monténégro, l'Egypte, le Qatar et l'Argentine.