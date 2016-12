Tunisie: L'Association des Ambassadeurs de la Sécurité Routière sur tous les fronts - Instaurer la culture du port de la ceinture de sécurité

Une loi est attendue afin de rendre obligatoire le port de la ceinture de sécurité. Selon le dernier rapport de l'Association des ambassadeurs de la sécurité routière (Aasr), le port de la ceinture de sécurité réduit de moitié le risque de décès pour les passagers à l'avant et de 75% pour ceux qui sont assis à l'arrière.

«Les différentes campagnes menées dernièrement doivent aboutir à des résultats concrets sinon on restera sur un implacable constat d'échec!», martèle Mme Afef Ben Gheniya, présidente de l'Aasr. Elle plaide, depuis 2013, constamment une cause qu'elle défend ardemment : la sécurité des conducteurs et de leurs passagers sur les routes avec cette constante volonté d'«informer, de persuader, de motiver et d'impliquer tous les ambassadeurs».

Après les succès de ses opérations «Cela n'arrive pas qu'aux autres, pensez-y!» et «Cédons la parole aux enfants», l'Aasr passe la vitesse supérieure en exerçant une pression sur les instances gouvernementales afin d'adopter une législation sur le port obligatoire de la ceinture de sécurité en agglomération urbaine, soit dans les zones où l'on circule en moyenne en deçà des 70km/h.

«Le Ministre des Transports, M. Anis Ghedira, nous a promis qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires afin de promulguer une loi qui pénalise le non-port de la ceinture de sécurité», atteste Mme Ben Gheniya qui s'impatiente quant à sa promulgation.

Le port de la ceinture de sécurité deviendrait obligatoire au courant de l'année 2017 . Les automobilistes qui ne veulent pas mettre la ceinture de sécurité en circulant sur les autoroutes risquent de payer une amende de 60 dinars si la loi est promulguée.

Selon la présidente de l'Aasr, la stratégie de communication est différente cette fois-ci et implique plusieurs partenaires qui savent se montrer percutants dans le partage et la diffusion des messages. «Nous exploitons Youtube pour avoir davantage de visibilité pour nos nombreux spots vidéo qui mettent en scène nos ambassadeurs. Il s'agit de communiquer différemment afin de changer les comportements!», insiste-t-elle.

M. Fayçal Khemiri, colonel-major et directeur au sein de l'Observatoire national de la sécurité routière a, de son côté, avoué, lors de la dernière conférence qui a été tenue par l'association : «La police de la circulation ne peut rien faire face aux drames de la route» rappelant le devoir de responsabilité et les conseils à donner aux enfants comme le fait l'ASR.

Mme Ben Gheniya va plus loin: «Même à 20 km/h, le port de la ceinture de sécurité est important, voire indispensable et cela a été prouvé et démontré au cours des tests drive effectués il y a un mois par notre ambassadeur et professionnel de la route, Walid Maâzouz. Nous enregistrons une moyenne de quatre morts par jour!».

De nombreux ambassadeurs de la sécurité routière ont diffusé des messages de sensibilisation tels que l'acteur et humoriste tunisien Younes Ferhi, le comédien et animateur radio Jaâfar Guesmi ou encore le cinéaste Mohamed Ali Ben Jomaâ afin de sensibiliser le citoyen sur l'impératif de se prémunir contre les dangers de la route.

Chiffres alarmants

Un constat saisissant sur le manque de conscience ayant trait au phénomène de mortalité dû aux accidents de la route a été dréssé par M. Khémiri : «En Scandinavie, la cinquantaine de morts enregistrée sur leurs routes a fait l'effet d'une bombe tandis qu'en Tunisie avec nos 1.500 fauchés sur nos routes, l'absence de prise de conscience est insupportable».

Malgré une nette diminution du nombre d'accidents sur les routes en Tunisie de 5% et qui est passé de 5.042 en 2015 à 4.789 en 2016, c'est le nombre de pertes en vies humaines qui reste à déplorer suite aux résultats transmis par l'Observatoire national de la sécurité routière.

La dangerosité des accidents est mise à l'index lors de la présentation du rapport de l'Aasr vu que le nombre de décès sur la route est passé de 918 à 949. Quant au nombre de blessés, il est passé de 7.658 à 7.729 blessés.

Le rapport qui a été établi a, d'ailleurs, montré que le port de la ceinture de sécurité réduit de moitié le risque de décès pour les passagers à l'avant et de 75% pour ceux qui sont assis à l'arrière.

De nombreuses réticences sont malheureusement l'œuvre de nombreux taximen et chauffeurs chevronnés soutenues par une dose d'inconscience face au danger.

«Il paraît que la ceinture de sécurité va devenir obligatoire en ville, soit, mais l'appliquer sur une vitesse de 20 k/h, frise le ridicule!», rouspète un taxiste de la place qui poursuit: «La ceinture de sécurité me gêne, m'emprisonne davantage dans mon siège ! Je ne la supporterais jamais à vitesse réduite !».

Un chauffeur proche de la retraite raconte : «Le port de la ceinture de sécurité représente pour beaucoup de gens de la profession une contrainte».

Malgré la volonté de restaurer la discipline et remettre l'autorité à l'ordre du jour, beaucoup de chemin reste à parcourir pour instaurer à bon escient une culture de la sécurité routière parmi nos automobilistes vu l'importance de l'enjeu. Les mécanismes de contrôle seront difficiles à déployer de façon permanente vu que de nombreuses infractions au Code de la route s'installent dans la durée !

Convaincre les conducteurs de véhicules à porter systématiquement et continuellement la ceinture de sécurité est un enjeu de taille et les y obliger réellement est une autre paire de manches!