Tunisie: Dépité, Mourad Belakhal menace de quitter la JSK! - «Faute de moyens, je jetterais l'éponge»

Le président de la JSK a tenu un point de presse pour exposer la situation budgétaire et les soucis de la Chabiba dans les différentes sections. Il souligne : «Nous sommes déçus à cause des moyens restreints et des résultats de l'équipe seniors cette saison. J'estime que la JSK est capable de se racheter dans les deux rencontres après la reprise du championnat. Toutefois, il manque des liquidités pour financer les recrutements de joueurs capables de relancer l'équipe.

Il est important d'avoir un effectif garni afin d'assurer une place parmi l'élite. Le groupe actuel est capable de s'améliorer et de former le noyau d'une équipe capable de briller à l'avenir. En revanche, les moyens budgétaires font défaut pour renforcer ce groupe. Nous sommes obligés chaque saison de vendre un ou deux éléments pour financer les dépenses courantes; comme la saison écoulée où nous avons libéré Laâouichi, Layouni et Korbi pour financer nos engagements.

Cette saison nous avons eu des difficultés en l'absence des revenus du Promosport et de la télévision. Les dons des particuliers et des sociétés de la région ne suffisent pas aux différents engagements des joueurs et du staff technique. Une bonne préparation nécessite une enveloppe de 400 000 dinars. Cette somme est difficile à récolter en l'absence de motivation des sponsors et des dons des supporters. Malgré nos efforts, la situation budgétaire est toujours alarmante. Si cet état se poursuit, je cèderai la présidence du club et j'appellerai à des élections anticipées». Les difficultés financières sont décidément un handicap pour un club tel que la JSK.

Le temps des renforts

A présent l'équipe doit travailler pour assurer son maintien en L1. Le staff technique a fixé les besoins de l'équipe et plusieurs éléments jugés incapables de progresser seront libérés comme Challouf, Ben Romdhan et Sassi. Le président du club a indiqué également que les dirigeants du club sont en contacts avec plusieurs éléments pour renforcer l'équipe comme Yassine Amri, Aymen Sfaxi, Fahmi Ben Romdhan, Alaa Dahnous et Ali Korbi. La présence de ces joueurs dès la reprise des entraînements la semaine prochaine dépendra de l'accord de transfert de leurs clubs d'origine. Pour leur part, certains jeunes comme Chehaïbi et Methnani libérés au début de cette saison dans le cadre de prêts reprendront avec le groupe en attendant l'avis du coach Ridha Jeddi.