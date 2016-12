Tunisie: Variations sur fausses notes - Des regrets de 2016 aux attentes de 2017

L'an 2016, qui prend fin demain, ne sera pas regretté. Loin de là...

Année des dérapages, des déceptions, des contre-performances et des ratages, elle fut sur le plan culturel, à l'image du politique, du social et de l'économique, terne, décevante et presque exclusivement relevée par l'absence des grandes œuvres, l'ancrage du populisme, du mauvais goût et même du vulgaire, avec comme cerise sur le gâteau le raz-de-marée de l'underground paré de tous ses excès et de sa malséance que ses adeptes prennent pour transgression et non-conformisme.

Quelques étincelles ont éclairé cette grisaille, nous le concédons. Elles sont venues particulièrement de deux ou trois fictions cinématographiques, mais certainement pas du film primé du Tanit d'or des dernières Journées cinématographiques de Carthage.

Que représentent toutefois ces lueurs par rapport aux fiascos successifs qu'ont connus nos manifestations majeures et qui peuvent s'illustrer par la seule image de ces risibles montgolfières restées clouées au sol, alors qu'elles devaient constituer le clou de l'ouverture de ce qu'on a voulu l'évènement phare de 2016: Sfax capitale de la culture arabe? Et dire qu'on a consenti à ce projet des milliards qu'on aurait mieux fait d'injecter -- par exemple -- dans la finition et l'amélioration de la Cité de la culture. D'autant qu'on ne retiendra rien de ce non-événement. Non, on ne la regrettera réellement pas cette année 2016.

Nous positiverons en accueillant 2017 avec de l'optimisme, en espérant qu'il sera marqué par l'ouverture de cette cité et la reprise des activités des trois seuls théâtres (dignes de ce nom) que la Tunisie compte : ceux de la Ville de Tunis, de Sousse et de Sfax. Rien n'empêche que nous rêvions en souhaitant que ces lieux ne soient pas paupérisés et qu'on y impose un certain prestige que ce soit de par le genre et la qualité des spectacles qu'on y programmera, ou par l'exigence d'une tenue correcte du public qu'on y accueillera. Car oui, on ne va pas voir un opéra, un ballet, un grand concert ou une pièce classique en survêtement ou en jogging.Prenons l'Egypte, qui nous est pratiquement similaire, pour exemple : on n'accède pas à son Opéra du Caire sans veste-cravate ou, à la limite, un habillement qui s'y apparente.

Espérons aussi que nos prestigieux festivals, dont notamment ceux de Carthage et de Hammamet, retrouveront leur lustre, par des choix de valeur et qu'ils cesseront d'être profanés par ce qui n'est que divertissement, tendance passagère ou spectacles de masse. Ils peuvent toujours être donnés hors programmation. Quand on pense que le festival libanais de Baâlbak a, depuis belle lurette, surclassé Carthage, rien que parce qu'il s'est astreint à la seule qualité (des dizaines de chanteurs que nous accueillons en stars n'y ont jamais mis les pieds, ni ne les mettront), il y a de quoi avoir des regrets.

Souhaitons enfin que nos artistes fassent preuve, en ce 2017, de dynamisme et de créativité, qu'ils nous étonnent par des œuvres où ils transgressent l'anodin, le superficiel et le commun pour arrêter un tant soit peu la réelle domination de la médiocrité et de la vulgarité qui se sont largement substituées à l'art et à la culture et qui, hélas, trouvent écoute, tribune et soutien auprès de plusieurs médias -- surtout audiovisuels -- avides d'un éphémère et au fond nuisible audimat.