Tunisie: Premier rapport de «ntalbek wa nhasbek» - Nida et Ennahdha ont affaibli le travail du gouvernement

Plus de 89% des promesses électorales des deux partis sont creuses et manquent de précision, selon le réseau Doustourna

Le premier rapport de l'initiative civile «Ntalbek Wa Nhasbek» pour 2015 constate que les programmes et visions politiques des deux partis majoritaires au parlement, Nida Tounès et Ennahdha, ont été incohérents et évasifs, ce qui a affaibli le travail du gouvernement. Selon le même rapport, publié par le Réseau Doustourna et dont les résultats ont été présentés hier au cours d'une conférence de presse à Tunis, 89,29% des promesses électorales des deux partis dans les domaines économique, social, culturel et de la jeunesse sont creuses et manquent de précision.

Jawhar Ben Mbarek, coordinateur du Réseau Doustourna, a indiqué que les mouvements Ennahdha et Nida Tounès n'ont pas fait de promesses dans le secteur de l'enfance. Ce qui signifie, selon lui, que l'enfance ne figure pas dans les priorités des deux partis.

Il estime, par ailleurs, que ces promesses ne datent pas d'aujourd'hui et qu'elles ont été abordées avant même la révolution.

En ce qui concerne le travail des groupes parlementaires des deux partis, Doustourna note que les députés des deux mouvements ont voté, durant la session parlementaire 2015, 45 lois dont 9 relatives à leurs engagements électoraux.

Rétention de l'information

Le rapport relève que les deux groupes n'ont adressé aucune question écrite ni formé de commission d'investigation parlementaire. Jawhar Ben Mbarek a déploré le retard pris par la Banque centrale et certains ministères et institutions comme la Santé et le Tourisme, l'Office national de maîtrise des déchets et l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie à publier leurs rapports.

Il a critiqué la faiblesse du contenu du rapport du ministère des Affaires sociales.

Ben Mbarek a déploré la rétention de l'information par certaines institutions, affirmant, à cet égard, que le Réseau Doustourna, ainsi que le Forum tunisiens des droits économiques et sociaux et l'organisation Oxfam porteront plainte contre certains ministères.