Angola: La croissance économique génère plus de revenus pour les familles

Luanda — Le ministre des Finances, Archer Mangueira, a souligné vendredi, à Luanda, l'importance de la croissance économique et financière angolaise dans la génération de plus de revenus pour les entreprises et les familles.

Dressant le bilan de l'activité de son secteur en 2016, le ministre a dit que cette croissance allait fournir à l'État plus de ressources pour "faire plus et mieux les dépenses", en assurant le progrès social efficace.

«Nous voulons croître, mais tout en protégeant les plus pauvres et en assurant la stabilité sociale», a-dit-il.

Selon lui, en 2017, le ministère des Finances adoptera des politiques qui permettront de générer la prospérité dans l'économie afin que chacun puisse vivre mieux.

"La durabilité doit être ancrée à la réalité. Il faut savoir vivre avec la recette qu'on a et ne pas rêver des recettes du passé", a souligné Archer Mangueira.

"Si pendant des années on avait un budget de l'Etat avec des revenus de cinq milliards de kwanzas, nous devrons nous adapter à l'actuel (dont les recettes et dépenses ont été réduites", a-t-il a recommandé.

D'autre part, il a fait savoir que le ministère des Finances se proposait, en 2017, entre autres tâches, de contribuer à la correction des déséquilibres macroéconomiques, à l'amélioration de la coordination de la politique budgétaire/monétaire, à la rationalisation des dépenses publiques et à l'amélioration de l'efficacité de l'investissement public.