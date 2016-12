Congo-Kinshasa: CAN 2017 - Listes des adversaires des Léopards

Les pourparlers se poursuivent en République démocratique du Congo, entre le pouvoir et l'opposition, sous… Plus »

Gardiens de but (3): Gbohouo Sylvain (TP Mazembe - RD Congo), Sangare Badra Ali (AS Tanda - Côte d'Ivoire) et Sayouba Mande (Stabaek - Norvège).

Milieux: Romain Saïss (Wolverhampton/ANG), Youssef Aït Bennasser (AS Nancy/FRA), Mounir Obbadi (Lille OSC/FRA), Karim El Ahmadi (Feyenoord Rotterdam/HOL), Fayçal Fajr (Deportivo La Corogne/ESP), M'bark Boussoufa (Al Jazira/EAU), Younes Belhanda (OGC Nice/FRA), Oussama Tannane (AS Saint-Etienne/FRA), Sofiane Boufal (Southampton/ANG), Mehdi Carcela (Granada CF/ESP), Nordin Amrabat (Watford/ANG), Ismail Haddad (Wydad Casablanca).

Le Togo, le Maroc et la Côte d'Ivoire ont publié la liste de leurs joueurs qui vont affronter les Léopards en phase des groupes lors de la CAN, prévue du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon.

