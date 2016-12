Cameroun: Listes électorales - Elecam décentralise la production

Abdoulaye Babalé, directeur général des Elections, a lancé ce processus hier à Bertoua.

Désormais, l'impression et la publication des listes électorales se feront dans les délégations régionales d'Elections Cameroon. Abdoulaye Babalé, directeur général des Elections (DGE) a procédé hier, jeudi 29 décembre 2016, au lancement officiel du processus.

Il s'agit en fait des listes définitives des électeurs enregistrés pendant la révision du fichier électoral du 1er janvier au 31 août de chaque année. Et, Elecam, à partir du 20 octobre, publie des listes provisoires afin de laisser les électeurs effectuer des réclamations, si les informations les concernant ne sont pas exactes.

Alors, après étude des requêtes, le Centre national de biométrie dispose du fichier définitif qui est mis à la disposition des 10 délégations régionales d'Elecam pour impression, et affichage dans toutes les communes. C'est donc avec le fichier définitif de 2016 que cette opération de décentralisation a lieu pour la première fois au Cameroun.

Grégoire Mvongo, gouverneur de la région de l'Est, a vu sur place le travail organisationnel d'Elecam. Les listes sont classées par bureau de vote, rangées selon les 33 antennes communales et dans quatre chemises correspondant aux quatre départements de la région.

Par ailleurs, ces listes sont accompagnées d'un autre inventaire qui regroupe des doublons (relevés parmi les inscrits), les cas de radiation (suite aux décès, aux condamnations et aux changements définitifs de résidence dans une localité du monde non couverte par Elecam) et une liste de différents cas de différentes mutations de domicile (commune).

Abdoulaye Babalé a expliqué que tout ce travail vise à montrer aux acteurs du processus électoral qu'Elecam est décidé à renforcer la transparence dans les élections de manière à contribuer au développement de la démocratie au Cameroun, grâce à un système électoral équitable.

Abdoulaye Babalé :« Il y a gain sur cinq points»

Les explications du directeur général des Elections.

Quel est le bénéfice de cette opération de déconcentration? Il y a un gain sur cinq points. En termes de temps : au lieu qu'on produise toutes les listes à Yaoundé pour les transporter massivement ensuite dans tous les chefs-lieux de région, on les imprime désormais sur place dans les délégations régionales d'Elecam. Du point de vue économique, on ne paie pas le transport du papier d'impression, les chemises cartonnées, etc. puisqu'on achète désormais tout cela sur place.

En principe, il devrait y avoir entre le produit et le coût, une parfaite adéquation. Il y a également une répartition équitable des deniers publics sur l'ensemble du territoire. Il n'y a pas que la capitale politique qui reçoit les fonds venant d'Elecam. Troisièmement, il y a un développement de l'expertise du personnel d'Elecam.

En d'autres termes, ce sont les capacités de nos équipes qui se trouvent renforcées parce que chaque région aura maintenant ses spécialistes. Et enfin, il y a une maîtrise des technologies nouvelles dans le domaine du processus électoral, parce que nous n'avons pas seulement ceux d'un seul centre national de biométrie électorale, nous avons maintenant dix centres de biométrie électorale.

Avec en prime une indépendance de la délégation régionale d'Elecam par rapport à la production des listes électorales. A quand la production déconcentrée de la carte d'électeur ? L'impression des cartes est en étude. Nous devons obtenir du législateur que ce travail, qui normalement est conféré à l'autorité centrale, puisse faire l'objet de déconcentration de manière à ce que chacune de nos dix délégations régionales produise les cartes d'électeurs pour chaque citoyen inscrit dans sa région.