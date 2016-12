Cote d'Ivoire: Rétrospective 2016 - 2016, l'année des grands changements

2016 s'en va dans un peu plus de 24 heures. Avec sa dose de mélancolie et d'adrénaline.

Tout le monde savait que l'année 2016 serait une année charnière. Elle est arrivée. Elle n'a pas déçu. Du moins au plan évènementiel. Comme tous les ans, au cours des 365 jours vécus par les Ivoiriens, il y a eu des hauts et des bas. Mais, il faut reconnaître qu'il y eu plus de hauts que de bas. Les Ivoiriens dans l'ensemble ont connu une année riche et mouvementée.

Mais, plus calme que l'année 2015. L'année a commencé avec un remaniement ministériel très attendu par la communauté nationale. Après une élection présidentielle sereine qui s'est déroulée dans la transparence et qui a vu la victoire du Président Alassane Ouattara, les Ivoiriens attendaient un signal fort. Le deuxième mandat du chef de l'Etat, pour eux, devait commencer avec une nouvelle équipe gouvernementale.

Mais fidèle à sa philosophie et à sa vision, le Président de la République a procédé à un léger réaménagement. Une option qui n'a pas été du tout appréciée par les partisans des grands bouleversements. « On ne change pas une équipe gagne », aime à répéter le Président Henri Konan Bédié. Mais, à la pratique, les changements escomptés ont quand même eu lieu en cours de parcours. L'équipe gouvernementale actuelle n'est pas celle qui a été présentée en début d'année.

La méthode Ouattara est passée par là. 2016 a été surtout marquée par l'entrée de la Côte d'Ivoire dans la troisième République avec son lot de contestations et d'émotions. Les forces de l'obscurantisme et les nostalgiques de l'ancien ordre ont usé de tous les moyens pour empêcher la Côte d'Ivoire d'entrer de plain-pied dans une nouvelle ère. Mais, les faucons n'ont pas eu raison des colombes. La Côte d'Ivoire doit avancer vers son destin.

Le projet constitutionnel du Président Alassane Ouattara, qu'il est allé lui-même présenté aux députés, a fini par être adopté à plus de 80% des suffrages exprimés par les Ivoiriens. Les élections législatives, qui ont suivi, ont certes créé des frictions au sein de la grande famille des Houphoué- tistes. Choc des ambitions oblige. Mais, au finish, la première législature de la troisième République s'est constituée. 2016, c'est aussi la polémique autour du nom du parti unifié. Les antagonismes se sont exacerbés.

Parfois, les changements ont leur dose de mélancolie. Finalement, autour du président du présidium du RHDP, à Daoukro, les vertus du dialogue ont triomphé. Les violons se sont accordés. Le nom du futur parti unifié est le RHDP. Depuis lors, les sons discordants se sont tus. 2016, comme toute année, a également eu son lot de tristesse.

La Côte d'Ivoire a été endeuillée. D'abord, par l'attaque du village de Dahioké, dans la sous-préfecture de Grabo au cours de laquelle deux élé- ments des FRCI ont été lâchement assassinés par des hommes armés venus du Liberia.

Ensuite, par l'attentat terroriste qui a frappé la ville de GrandBassam, le 13 mars 2016. Un dimanche noir où 19 personnes ont été brutalement arrachées à l'affection de leurs proches par des fanatiques venus du Mali.

Après Bamako et Ouagadougou, les populations bassamoises et abidjanaises découvrent avec horreur le summum de la bêtise humaine. Une page noire à vite tourner. L'année 2017 pointe à l'horizon. Que réserve-t-elle aux Ivoiriens et à la Côte d'Ivoire ? Seul Dieu le sait. Mais, les vœux et prières de tous les Ivoiriens sont que cette année soit meilleure que 2016.