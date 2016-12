Cote d'Ivoire: Transport lagunaire / Daniel Kablan Duncan - "STL vient d'apporter une bouchée d'oxygène aux abidjanais"

Le Don de gouvernance et de développement institutionnel (Dgdi) a célébré ses performances… Plus »

A ce jour, ajoute-t-il, 16 sont en phase d'acheminement dont 4 en livraison et 2 réceptionnés. La livraison des 10 autres navires se fera au cours du 1er semestre 2017. Enfin, il est envisagé 4 gares pour une exploitation de 9 lignes. « 45 milliards ont été investis et STL va employer en 2017, 150 personnes contre 500 en 2019 », précise David Fofana.

Il a annoncé le démarrage des travaux du métro pour les prochains jours et sa mise en œuvre pour 2020. « Nous voulons faire de la ville d'Abidjan, une des villes les plus modernes du monde en matière de transport », s'est-il projeté. A son tour, le président directeur général Adama Bictogo a exprimé sa fierté d'être parmi les acteurs de la mise en œuvre de la politique de développement du transport du président de la République.

A l'occasion de la visite de ses navires, hier, en présence du Premier ministre, à la gare lagunaire de Treichville, STL a pré- senté ses potentialités. A en croire le patron de la Primature, le développement du transport pour une fluidité se pose avec acuité, notamment à Abidjan qui compte plus de 1,5 million d'habitants. Pour y remédier, dit-il, le gouvernement a décidé de faire de la voie lagunaire une alternative viable et rentable. C'est pourquoi, il a salué l'engagement des investisseurs nationaux dans le secteur.

Transporter en toute sécurité et améliorer la mobilité des personnes et des biens selon les standards internationaux en vigueur. Telles sont les missions que s'est assignée la Société de Transport Lagunaire (STL), filiale de Snedai Groupe.

