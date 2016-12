Sahara Occidental: Le Premier ministre sahraoui - Le régime marocain responsable de la tension à Gargarate

Par ailleurs, le Premier ministre sahraoui a mis l'accent sur "les efforts de l'Armée sahraouie et les forces de sécurité pour faire face aux réseaux du crime organisé et du terrorisme et le trafic de drogue en provenance du Maroc avec la complicité des officiers en poste sur la bande frontalière", soulignant que plusieurs groupes ont été mis hors d'état de nuire et des grandes quantités saisies.

En réponse à une question sur les propos du Secrétaire général du parti marocain l'Istiqlal qui avait déclaré que "la Mauritanie était une terre marocaine", M. Taleb Omar a estimé que "ces propos ne peuvent être dissocier des développements de la situation à Gargarate", "de même qu'ils ne peuvent être dissocier de la politique de l'usage de la force, de la violence verbale et du chantage, ce qui a conduit le gouvernement sahraoui à dénoncer et refuser la politique expansionniste du régime marocain".

