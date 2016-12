Algérie: Des signes distinctifs pour la figue Béni Maouche et la datte Deglet Nour

Résultats et classement à l'issue de la 7e journée de la 2e phase du championnat d'Algérie… Plus »

Par ailleurs, un arrêté interministériel a été publié dans le même journal officiel, fixant les caractéristiques techniques, les mentions, les inscriptions, les signes et les couleurs utilisés par les logos de l'appellation d'origine (AO) et de l'indication géographique (IG) des produits agricoles ou d'origine agricole pour exprimer les qualités auxquelles ils se réfèrent.

Elles exercent, à ce titre, les activités de promotion et d'information envers le public et les consommateurs, initie les actions visant à garantir la conformité du produit aux clauses de son cahier des charges, fournit des conseils à tous les acteurs concernés et participe aux activités de contrôle du respect de son cahier des charges.

Alger — Des signes distinctifs de reconnaissance de la qualité du produit agricole en indication géographique ont été attribués à la "figue sèche de Béni Maouche" et à la "datte Deglet Nour de Tolga", selon un arrêté paru au Journal officiel no 72.

