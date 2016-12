Ile Maurice: Les artistes réclament une commission d'enquête sur le piratage

«Le piratage a ses 'big boss' influents», affirme le chanteur Bruno Raya. C'était lors d'une conférence de presse du Collectif Artistes Mauriciens (CAM) contre le piratage, un an jour pour jour après leur agression, qui avait impliqué des marchands ambulants et des policiers. Ils ont rencontré les journalistes au bureau de Me Rama Valayden, à Port-Louis, le vendredi 30 décembre, dans l'après-midi.

Bruno Raya affirme connaître l'identité du cerveau d'un réseau de piratage. Cependant, malgré la bonne foi de certains des officiers de l'Anti Piracy Unit (APU), il y aurait, affirme-t-il, des policiers corrompus qui seraient de mèche avec les cerveaux. Ce qui l'empêcherait de balancer son nom aux forces de l'ordre.

«Le Commissaire de police, Mario Nobin, a lui-même concédé qu'il y a des brebis galeuses dans la police. Cela vaut aussi pour l'APU», avance Bruno Raya. «Nous voulons une commission d'enquête pour pouvoir mettre de l'avant les noms impliqués dans le piratage.»

Selon les hommes de loi du collectif d'artistes, tous seraient prêts à déposer devant une commission d'enquête, afin de mettre un point final au piratage qui génère plusieurs millions de roupies, illégalement, par an. Le CAM est aussi revenu sur la période des fêtes, en affirmant que les artistes sont rarement récompensés par une victoire dans les compétitions de disques de l'année.

Dr Boyzini s'est lui réjoui de la compétition The Artist 2016, qu'ont produit Kas Poz et lexpress.mu et qui a couronné le chanteur Lin. Les artistes souhaitent que leur travail soit reconnu et leurs efforts récompensés.