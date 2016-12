Medcamer se propose d'effectuer une évaluation multi-disciplinaire, clinique et psychologique des victimes reçues dans les hôpitaux. Nous souhaitons continuer d'accompagner et de soutenir une centaine de patients à Yaoundé (site de l'hôpital central) et une centaine à Douala (site de l'hôpital Laquintinie).

Deux mois après la catastrophe, la question du devenir physique et psychologique de ces victimes se pose. Notamment la gestion des séquelles et complications liées à l'accident.

Medcamer a modestement participé à cet élan par une campagne d'incitation aux dons de sang, mais aussi par une collecte de fonds grâce à laquelle diverses actions ont été conduites : remise de kits de première nécessité à des victimes à Yaoundé et à Douala, soutien à l'équipe de la cellule d'écoute de l'hôpital Laquintinie à Douala et achat de réactifs de laboratoires destinés à l'analyses des poches de sang collectées. (http://www.medcamer.org/category/actions-et-projet...)

Copyright © 2016 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.