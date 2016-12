Cameroun: Régulation - Un chantier permanent

L'année qui s'achève aura été marquée par la délivrance des premières cartes de presse mais aussi par des tensions et incompréhensions entre le CNC et certains organes de presse.

2016 marque une avancée non négligeable pour le processus d'assainissement de la presse camerounaise. Le 28 juillet 2016, soit un an après l'entrée en fonction de la nouvelle équipe de la Commission nationale de délivrance de la carte de presse, les premières cartes sont délivrées aux praticiens du métier de journaliste. Même si un accent doit être mis sur la qualité de son impression par la Commission Tchounkeu, la nouvelle version de la carte de presse a déjà le mérite d'exister.

Aussi bien pour les autorités publiques que pour les membres de la corporation, la carte de presse s'inscrit dans le registre des mesures visant à assainir les milieux de la presse camerounaise envahie par les tout-venants. Mais pour en arriver là, l'équipe de Séverin Tchounkeu doit, pour susciter une plus grande adhésion des membres de la corporation, s'atteler à rendre effectifs les avantages que confère cette carte de presse.

Les premiers détenteurs de ce document attendent de bénéficier des facilités de transport, de communication téléphonique, d'hébergement, et de la garantie d'accès aux sources d'information telles qu'annoncées par le président de cette instance. Si la carte de presse est globalement acceptée par les hommes des médias camerounais, la question de la régulation reste un chantier permanent.

L'année 2016 s'achève, hélas, par des tensions et incompréhensions entre les organes de presse/journalistes et l'organe de régulation de la communication au Cameroun, le Conseil national de la Communication (CNC). Entre un CNC soucieux du respect de l'éthique et de la déontologie journalistiques et certains hommes des médias réclamant une liberté sans limite dans l'exercice de leur métier, la discorde a fait son lit.

La polémique née des dernières sanctions que l'instance a infligées à certains organes de presse et professionnels des médias, a fini par dresser une sorte de mur entre les deux parties. Cette bravade prend ses ressorts dans le (dangereux) précédent laissé par le « feuilleton Afrique Media ».

N'usant pas, ou peu, de la force coercitive que lui confère la puissance publique, le CNC est aujourd'hui confronté à l'application de ses sanctions. La défiance affichée par les organes et les journalistes sanctionnés, écorche sa légitimité et finit de remettre en cause son essence ontologique. La question qu'il convient de poser aujourd'hui est celle de savoir si une liberté de presse au sens absolu, peut se déployer sans mettre à mal les droits et les aspirations de certains citoyens ou la cohésion de l'Etat?

D'aucuns s'arcboutent sur la Charte de Munich pour voir instaurée une « juridiction des pairs » mais cet argument s'avère d'autant plus spécieux aujourd'hui que l'ancien Conseil camerounais des médias n'a pas connu une cote d'amour particulièrement élevée auprès de ceux qui réclament aujourd'hui sa résurrection. Les défis restent donc importants pour cette instance de régulation. Le CNC doit, en effet, se donner plus de moyens pour asseoir sa crédibilité, son indépendance et son impartialité.