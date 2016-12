Cameroun: Handball - Les Lionnes au Mondial

En terminant 3e de la CAN, le Cameroun s'est qualifié pour la coupe du monde en Allemagne.

11ans. Cela faisait 11 ans que les Lionnes du handball n'avaient plus participé à un championnat du monde. Mais à la faveur de la 3e place obtenue lors de la Coupe d'Afrique des nations en Angola (28 novembre-7 décembre 2016), le Cameroun s'est offert son ticket pour l'Allemagne en 2017. Un objectif déclaré par le sélectionneur national, Jean Marie Zambo, à l'entame de la compétition.

Cette performance a en tout cas été saluée comme il se doit par les autorités camerounaises avec une cérémonie d'hommage organisée par le ministère des Sports et de l'Education physique. Même si cette qualification ne s'est pas forcément déroulée comme le Cameroun l'aurait souhaité. Battues en demi-finale par des Angolaises ultra-favorites et vainqueurs de la CAN, les Lionnes devaient jouer le match de classement, et donc la dernière place qualificative pour le Mondial, face à la Tunisie.

Mais le Sénégal, finaliste devant le pays organisateur, sera disqualifié pour avoir aligné une joueuse non éligible. Du coup, la Tunisie a été repêchée en finale. Les Lionnes auraient préféré gagner leur qualification sur le terrain, plutôt que sur tapis vert, mais personne ne va cracher sur cette 3e place. La première et dernière participation du Cameroun à un championnat du monde date de 2005, marquée par une 22e place, sur 24.

Les Lionnes restaient également sur un 7e rang lors de la CAN 2014. Il y a donc de quoi se satisfaire des progrès accomplis avec l'arrivée, il y a deux ans, de Jean-Marie Zambo. D'autant que les Camerounaises sont médaillées d'argent aux Jeux africains 2015. Il faut dire que l'équipe a bénéficié d'une bonne préparation avant la CAN avec un séjour de plus d'un mois au Brésil avec de nombreux sparring-partners.

D'ailleurs, le groupe espère encore profiter d'un encadrement du même genre pour préparer le championnat du monde dans un an avec une ossature issue du groupe ayant qualifié le Cameroun. Il sera en effet question de faire bonne figure en Allemagne, et pourquoi pas, améliorer le bilan de 2005 et ces cinq défaites enregistrées. En attendant, le Cameroun continue de savourer son retour sur la scène mondiale.