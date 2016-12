Cameroun: Un diplomate chevronné

Le nouvel ambassadeur du Cameroun en France n'est pas un inconnu des milieux diplomatiques.

Dans la sphère diplomatique camerounaise, l'on n'hésite pas à dire qu'il s'agit de l'un des postes d'ambassadeur parmi les plus prestigieux du Cameroun à l'étranger. Ceci sans doute à cause des liens historiques et privilégiés que le Cameroun entretient avec la France. Si les relations diplomatiques entre les deux pays datent de 1960, lorsque le Cameroun accède à la souveraineté internationale, il convient néanmoins de rappeler que les relations bilatérales entre les deux pays sont très anciennes.

Le Cameroun a été tour à tour sous mandat, puis sous tutelle française et anglaise. Samuel Mvondo Ayolo, qui était jusqu'au 11 avril 2016 ambassadeur du Cameroun au Gabon, occupe depuis cette date la tête de la mission diplomatique camerounaise située au 73e Rue d'Auteuil dans le 16e arrondissement de Paris, lieu où sont logées la plupart des près de 200 chancelleries que ce pays accueille. Inutile de dire l'importance que revêt pour cet homme de 59 ans la mission qui lui a été confiée par le président de la République.

La France est un partenaire de choix pour le Cameroun. Et ce sur de nombreux points. Les deux pays ont été ces dernières années, victimes du terrorisme. On comprend donc qu'ils aient choisi de mutualiser leurs efforts pour y faire face. Bien plus, le Cameroun bénéficie d'un important soutien français sur le plan économique. Il s'agit donc de relations privilégiées que Samuel Mvondo Ayolo aura sans doute à coeur de consolider.