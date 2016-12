Cameroun: TIC - Vers un Cameroun numérique

Mais la stratégie ne peut véritablement se mettre en branle que si des infrastructures appropriées sont mises en place. « Il est temps de moderniser notre équipement et d'offrir des services meilleurs et innovateurs aux Camerounais.

L'Etat voit le Cameroun en mode futuriste d'ici 2020 avec la mise en oeuvre du plan stratégique national pour l'économie numérique. D'ailleurs, la stratégie nationale porte bien son slogan : « Faire du Cameroun un pays numérique en 2020 ». En fait, le plan proposé en mai dernier et approuvé par le gouvernement ambitionne de révolutionner le secteur des télécommunications. Pour ce faire, il repose sur plus de 100 aspects et le coût de sa mise en oeuvre est évalué à plus de 600 milliards de F. C'est que, de gros espoirs se fondent sur sa réalisation.

