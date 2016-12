Cameroun: Gabrielle Aboudi Onguene au top

Tout ce que l'on te demande c'est au stade », confie-t-elle lors d'un entretien. Si elle a pleuré après ce deuxième titre de vice-championne dont elle doit se contenter depuis 2014 contre le Nigeria, Gabrielle Aboudi Onguene a eu droit au réconfort... présidentiel. Chantal Biya, l'épouse du chef de l'Etat du Cameroun, a « essuyé » ses larmes et l'a rassuré sur la qualité de son jeu lors de la finale de la CAN le 3 décembre 2016. Petit vélo, la flèche... est médaillée d'or aux Jeux africains en 2011.

La fille de Ngondi Nkam de Yabassi, est passée par le Canon de Yaoundé et Louves Minproff avant son départ en août 2015. « J'ai prolongé à Rossiyanka pour deux ans. J'y suis jusqu'en 2018. Je me sens comme une Russe. C'est une équipe habituée à accueillir des étrangères. Pour moi, c'est vestiaire et entraînements.

Gabrielle Aboudi Onguene, (27 ans, 1,52 m) est comme ça, un bout de femme, blagueuse mais dur de caractère. Sa notoriété, elle l'a gagné au bout du travail. Des années passées à végéter et à chercher de la reconnaissance en championnat local puis, premier contrat professionnel avec WFC Rossiyanka. Pas moins que la Russie et son froid pour entrer dans cet univers. Depuis 2015, elle connaît la compétition de haut niveau.

