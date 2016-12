Cameroun: Le « CT » nouveau est arrivé

La maquette actuelle offre un journal haut en couleurs, plus aéré et plus agréable à la vue.

Le quotidien de la rue de l'aéroport a ouvert un nouveau chapitre dans les kiosques. Depuis le lundi 13 juin 2016, en effet, le journal a changé de peau. Après 41 ans d'existence et deux opérations de relookage, le quotidien national bilingue s'est offert cette fois, un lifting complet grâce à une formule inédite. Nouvelle police de caractère créée pour l'occasion, nouvelle maquette, nouvel agencement des pages, nouvelles rubriques...

Tout le journal a été repensé avec une volonté affirmée : laisser de côté les articles au format long au profit de formats courts et de grandes illustrations. Après « Presidential » axé sur l'actualité de la présidence de la République, le lecteur peut déguster « 24 heures », la séquence événementielle qui traite du fait principal du jour. L'essentiel de l'actualité se décline ensuite dans des espaces « actu » et thématiques des services : de la politique à l'international, en passant par l'économie, la culture, la société et le sport.

Sur le plan visuel, les éléments sont montés en doubles pages. Celles-ci font également la part belle aux enquêtes, carnets de route, portraits, invités, débats et autres idées permettant ainsi d'approfondir les sujets. Le tout avec une large place laissée à la photographie. « Elles sont désormais prioritaires. Il faut les placer avant les textes qui doivent être courts pour permettre aux illustrations de respirer », ne cesse de rappeler le rédacteur en chef central, Yves Atanga, depuis ce saut qualitatif.

Selon ses fidèles lecteurs, Cameroon Tribune est devenu plus stylé que jamais. Le prix, cependant, n'a pas changé : 400 F. Depuis sa création en 1974, CT a déjà connu plusieurs renaissances. Mais celle-ci s'inscrit dans une mue profonde initiée au sein de la Rédaction.

L'idée est de tirer toutes les conséquences de la révolution numérique et technologique dont dispose l'éditeur Sopecam et d'apporter au lecteur, en plus de l'actualité, une valeur ajoutée, un certain regard, un approfondissement, une prise de position.