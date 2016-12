Maroc: Renforcement de la démocratie locale

La régionalisation avancée, projet phare de l'année 2016, revêt une importance particulière dans l'échafaudage institutionnel du Maroc, d'autant plus qu'elle prône la création d'une égalité territoriale et d'un partage d'expériences et d'expertises tout en renforçant la démocratie locale.

Conformément aux Hautes orientations de S.M le Roi Mohammed VI, le Maroc a résolument opté pour la mise en œuvre effective de cette importante réforme de l'Etat, en faisant de la gouvernance du territoire national un cadre idoine à la participation des compétences locales dans la gestion des affaires des régions.

La régionalisation avancée est une solution de gouvernance locale appelée à rééquilibrer le développement économique et social entre les régions, qui ont vu ainsi leur nombre ramené de 16 à 12 régions.

Grâce à leurs institutions politiques, économiques, sociales et culturelles et selon un nouveau modèle de développement, les régions agiront notamment pour la réduction des inégalités grâce à la création de pôles de compétitivité, de centres industriels intégrés et de structures d'accompagnement des investissements dans les secteurs stratégiques.

Adossée à des fondements constitutionnels, la région est ainsi appelée à renforcer les règles de gouvernance locale, les dispositions du contrôle et de la reddition des comptes, la réalisation des projets de développement et la mutualisation et la solidarité entre les communes.