Afrique: L'Afrique en première ligne

2016 marque un tournant historique dans les relations du Maroc avec plusieurs pays africains. En plus du Sommet africain qui s'est tenu en marge des travaux de la COP22 à Marrakech en novembre dernier, le Souverain a effectué des visites officielles dans nombre de pays et notamment en Afrique de l'Est.

Cette tournée Royale a réaffirmé notre identité africaine et mis en relief le fait que le Royaume est un pays qui peut apporter beaucoup à l'Afrique, comme en témoignent les importants projets qu'il y a initiés dans différents domaines.

Le Souverain s'est, dans ce sens, rendu au Rwanda, en Tanzanie, en Ethiopie et au Nigeria où il a présidé la signature de conventions bilatérales de partenariat. Mais le projet le plus important reste sans conteste celui de la construction d'un gazoduc reliant le Nigeria à l'Europe via le Maroc.

Les relations de notre pays avec les pays africains ne sont pas uniquement d'ordre économique, mais sont également et fondamentalement de nature culturelle et religieuse séculaire. C'est dans ce sens qu'il faut apprécier l'initiative Royale relative à la création du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains. « C'est une initiative qui traduit la profondeur des liens spirituels qui unissent depuis toujours les peuples africains subsahariens au Roi du Maroc, Amir Al-Mouminine, peuples auxquels nous sommes liés par l'unité de la foi et du rite et par la communauté du patrimoine civilisationnel ...

Nous la considérons également comme un jalon de plus dans notre orientation stratégique visant à hisser les relations de coopération politique et économique qui unissent le Maroc à un certain nombre d'Etats africains frères, au niveau d'un partenariat solidaire efficace, dans les différents domaines», a souligné le Souverain en substance.