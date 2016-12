Maroc: COP22 l'année où le Maroc a brillé de mille feux

Quand le Maroc s'est proposé, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, pour abriter la COP22, il savait qu'il ne s'agissait pas d'un vœu pieux.

En effet, le Maroc jouit, de longue date, de la stabilité politique, des infrastructures, de la logistique et du savoir-faire nécessaires à l'organisation d'un événement de cette ampleur.

Sur le plan organisationnel, la COP22 a été un franc succès qu'aucun incident n'a pu ternir une programmation orchestrée avec la foi d'un charbonnier et une main de maître par le Comité de pilotage de la COP22.

Avec pas moins de 1.500 journalistes assurant une couverture médiatique de tous les instants, la COP22 a également été un succès médiatique retentissant grâce, notamment, au Pôle communication et presse de la COP22 qui livrait, à longueur de journée, un contenu riche et varié et mettait à la disposition des hommes et femmes des médias du texte, de la vidéo et de la photo, pour enrichir les articles et les reportages.

La Proclamation de Marrakech ainsi que d'autres décisions adoptées lors de cette grand-messe environnementale ont, en sus, réaffirmé l'engagement global des Parties vers la mise en œuvre de l'Accord de Paris, d'autant plus qu'au terme de cet événement planétaire, le 18 novembre, 111 pays représentant 75% des émissions mondiales de gaz à effet de serre avaient ratifié ledit accord. Ce Sommet, qui a connu la participation de chefs d'Etat, de gouvernement et de délégations de pas moins de 50 pays africains qui voulaient défendre les revendications du continent, notamment en ce qui concerne la finance climat et le transfert des technologies, a été couronné par l'adoption d'une Déclaration consacrant une vision commune pour renforcer la résilience du continent face aux effets néfastes des changements climatiques et favoriser "l'émergence durable africaine".