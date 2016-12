Algérie: 14e championnat national junior de vovinam viet dao - Ould Ali donne le coup d'envoi à Touggourt

Touggourt — Plus de 350 sportifs prennent part à la 14ème édition du championnat national junior de Vovinam viet dao, dont le coup d'envoi a été donné vendredi après-midi au complexe sportif de Touggourt (Ouargla) par le ministre de la Jeunesse et des Sport, El-Hadi Ould Ali.

Le ministre a saisi l'opportunité pour souligner l'importance de ce genre de compétitions sportives dans le raffermissement des liens entre les jeunes, et de mettre en relief le développement enregistré par cette discipline à travers le pays et ayant permis de réaliser de "bons" résultats à l'échelle continentale et mondiale.

Au moins 281 sportifs dans la catégorie masculine et 74 chez les féminines, représentant 25 wilayas et 34 clubs disputent ce championnat national, dans 9 catégories de poids chez les hommes et 4 catégories de poids chez les dames pour ce qui est du championnat junior.

Les compétitions sont aussi prévues dans 11 catégories chez les hommes (seniors) et 6 catégories de poids chez les dames (seniors), dans le cadre des phases éliminatoires, sachant que les finales de la discipline auront lieu le 6 janvier prochain à Alger, selon les organisateurs.

Le président de la fédération algérienne de cette discipline sportive, Mohamed Djouadj, a indiqué que la ville de Touggourt accueille pour la première cette compétition qui sera ponctuée par l'installation officielle de la ligue de wilaya d'Ouargla de vovinam viet dao.

La fédération nourrit de grands espoirs pour l'avenir de cette discipline en Algérie qui recense actuellement plus de 12.000 pratiquants de ce sport à travers plus d'une trentaine de wilayas. Un chiffre qu'elle compte porter à quelque 100.000 pratiquants de vovinam, a-t-il souligné.

Auparavant le ministre de la Jeunesse et des Sport a inspecté des installations sportives dans la commune de Touggourt, notamment le stade de football de 10.000 places, le service de médecine du sport et une auberge de jeunes ou s'est tenue une exposition d'articles d'artisanat traditionnel faisant la réputation de la région d'Oued Righ.