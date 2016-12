Algérie: "Le sous-marin", un nouvel espace culturel ouvre ses portes à Alger

Résultats et classement à l'issue de la 7e journée de la 2e phase du championnat d'Algérie… Plus »

Inaugurée vendredi, cette exposition est ouverte aux visiteurs jusqu'au 7 janvier au nouvel espace "Le sous-marin" qui devrait accueillir en janvier prochain d'autres exposition et des ateliers cinéma en collaboration avec des associations culturelles et caritatives.

Outre ces figures de la musique algérienne, l'artiste a tenu à rendre hommage à sa manière aux hommes de culture assassiné lors de la décennie noire à l'instar de l'écrivain, poète et journaliste Tahar Djaout, de l'homme de théâtre Abdelkader Alloula, ou des chanteurs Hasni Chakroun et Lounes Matoub.

Situé au boulevard Krim Belkacem à Alger, "Le sous-marin" qui fonctionne désormais comme galerie d'exposition dispose d'autres espaces, en cours d'aménagement, pour accueillir un café littéraire, un studio de post production cinématographique, et un espace de projections et de rencontres.

Alger — Un nouvel espace dédié aux arts et aux expositions picturales, baptisé "Le sous-marin", a été inauguré vendredi à Alger par une installation alliant le pop'art et la poésie melhoun.

Copyright © 2016 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.