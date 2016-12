Sénégal: Fatick - 5800 inscrits sur les listes électorales depuis le 2 novembre (commission)

Fatick — La commission régionale chargée de la refonte partielle des listes électorales du fichier et des données électorales de Fatick (ouest) dit avoir enregistré, depuis le 2 novembre dernier, 5800 demandes d'identité biométrique CEDEAO, a indiqué, vendredi, son président, Mamadou Faye.

"Nous sommes à 5800 inscrits", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS et le quotidien L'AS, soulignant que les inscriptions sont en cours depuis le 2 novembre dernier.

Selon lui, ce nombre a été atteint grâce à une nouvelle méthode mise en place. "Quand j'ai vu qu'il y avait trop de monde et que les ASP mélangeaient les cartes d'identité et les perdaient, a expliqué M. Faye, j'ai pensé à une méthode d'organisation qui consiste à dresser une liste avec un nombre précis (... ) et leur donner rendez-vous un autre jour".

"Il nous arrive de travailler de 8 heures à 19heures. Au début, on restait jusqu'à 22 heures à cause du manque d'organisation", a fait remarquer le président de la commission de la refonte partielle des listes électorales du fichier et des données électorales.

"Je suis président de commission de révision des listes électorales depuis 2011 mais je n'ai jamais eu 800 inscrits", a relevé Mamadou Faye.

A en croire M. Faye, "la particularité de cette année", c'est que les demandes "proviennent non seulement de toute la région mais également d'autres localités comme Matam, Linguère, Podor, Dagana, Kédougou, Thiadiaye, Mbour, Dakar parce que la commission a une compétence nationale".

Il a toutefois précisé qu'il n'y avait "pas encore eu de réception de carte nationale d'identité biométrique CEDEAO déjà établi par le niveau central".