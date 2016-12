Sénégal: CAN 2017 - Neuf bizuths parmi les 23 joueurs appelés

Dakar — Neuf joueurs sur les 23 sélectionnés par Aliou Cissé pour la CAN 2017 (14 janvier au 5 février) vont découvrir pour la première fois la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations seniors.

Sur les trois gardiens appelés, seul Khadim Ndiaye en 2012 a déjà pris part à une phase finale de CAN. Le gardien de but de la Linguère de Saint-Louis était la doublure de Bouna Coundoul dans le groupe d'Amara Traoré.

Les deux autres portiers que sont Abdoulaye Diallo (Rizespor, Turquie) et Pape Seydou Ndiaye (Niary Tally) vont découvrir la CAN seniors, puisque le gardien de NGB a déjà pris part à la CAN des moins de 23 ans, disputés à Dakar en 2015, et a été médaillé d'or des Jeux africains la même année à Brazzaville (Congo).

Les trois portiers qui étaient présents (Bouna Coundoul, Lys Gomis et Pape Demba Camara) en Guinée Equatoriale lors de la précédente CAN n'ont pas été retenus pour l'édition de 2017.

En défense, les bizuths sont le Napolitain Kalidou Koulibaly et le défenseur de Valenciennes, Saliou Ciss.

Au milieu de terrain, Cheikh Ndoye (Angers, France) et Pape Alioune Ndiaye (Osmanlispor) vont découvrir la Coupe d'Afrique des nations. Il en sera de même pour les attaquants Keita Baldé de la Lazio (Italie), Famara Diédhiou d'Angers et le Messin Ismaël Sarr.

Ce dernier a pris part à la CAN des moins de 23 ans à Dakar où le Sénégal a été classé 4-ème. Concernant Mohamed Diamé, le milieu de terrain de Newcastle (D2 anglaise), s'il était absent de la CAN 2015 pour raison de blessure, il avait bien pris part à la CAN 2012 co-organisée par le Gabon et la Guinée Equatoriale.

Les Lions avaient terminé cette compétition avec aucun point marqué avec trois défaites 1-2 lors de leurs trois matchs respectivement contre la Zambie, la Guinée Equatoriale et la Libye.