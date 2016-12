Angola: Bengo - Le gouvernement crée un plan de lutte contre l'abandon scolaire des filles

Caxito — Le gouvernement de la province ce Bengo va mettre en oeuvre en 2017 un plan de lutte contre l'abandon scolaire des jeunes filles, a annoncé vendredi, à Caxito, le gouverneur local, João Bernardo de Miranda.

Selon les données provisoires de la Direction provinciale de l'éducation pour l'année scolaire 2016, le secteur scolaire a enregistré 5.689 de cas d'abandon scolaire, dont la majorité est féminine.

João Miranda a dit que le gouvernement avait fait une étude scientifique dont les résultats indiquaient l'existence de plusieurs causes engendrant le phénomène de l'abandon scolaire des filles.

Selon le gouverneur, parmi ces causes qui doivent être combattues figurent les questions socioculturelles selon lesquelles l'école n'est pas une priorité pour une fille, parce que le plus important elles c'est apprendre à être une bonne épouse, se marier et procréer.

La pauvreté et l'attitude négative de certains parents à l'égard de l'école, le harcèlement sexuel dans les écoles par les enseignants, les grossesses non désirées et les mariages précoces sont également des facteurs de l'abandon scolaire des filles, a-t-il ajouté.

"L'éradication du phénomène du décrochage exige l'engagement des parents, des tuteurs, des enseignants et des directions des écoles, ainsi que l'interaction entre les écoles et les familles", a déclaré le gouverneur provincial de Bengo.

João Miranda a souligné que le groupe d'âge de 9 à 23 ans avait enregistré un grand nombre de cas d'abandon scolaire des filles, raison pour laquelle il a appelle les Eglises à soutenir ce plan du gouvernement provincial et à la commission provinciale des parents et tuteurs, il a demandé plus d'engagement visant la fin de ce phénomène scolaire.