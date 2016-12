Angola: L'Eglise catholique réaffirme son engagement à lutter contre l'analphabétisme à Moxico

Saurimo — L'évêque du diocèse de Luena, Mgr Jesus Blanco, a réaffirmé jeudi l'engagement de l'Eglise Catholique de continuer à accorder une attention particulière à la propagation de l'évangile et à l'éradication de l'analphabétisme au sein des fidèles et des communautés.

«Nous savons que la province de Moxico a 70 pour cent d'analphabétisme dans les zones rurales et 50 pour cent à l'échelle provinciale, nous voulons donc renforcer nos projets de lutte contre analphabétisme, en particulier dans les communautés rurales, en aidant à réduire ce taux», a déclaré l'évêque de Luena dans une interview à l'Angop, en marge de la célébration des 25 ans de vie sacerdotale de l'archevêque de Saurimo, Mgr José Manuel Imbamba.

Mgr Jesus Blanco a déclaré que pour l'année prochaine, l'Eglise catholique s'attendait à mettre en œuvre, dans leurs écoles primaires, des leçons numériques en vue d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage dans ces écoles.

D'autre part, l'évêque de Luena a appelé les familles angolaises à faire du réveillon du Nouvel An un moment de réflexion de leur vie spirituelle, professionnelle et sociale, pour qu'en 2017 elles soient des personnes renouvelées et transformées pour le bien de la société et de la nation.

Il a également conseillé qu'il y ait de la modération et de la responsabilité, en particulier au sein des jeunes durant la fête du Nouvel An, afin d'éviter des malheurs à leurs familles et en transformant le bonheur en tristesse.