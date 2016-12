Ile Maurice: Tourisme - Le soleil malgré des prévisions en baisse

Pas de quoi s'alarmer face aux prévisions de Statistics Mauritius.

C'est du moins le sentiment des opérateurs dans le tourisme. Même au niveau de la MTPA, l'on prévoit une croissance d'au moins 7 % en 2017 pour les arrivées touristiques contre les 4,3 % annoncés.

Concernant la principale composante du secteur touristique, le bureau des statistiques prévoit une croissance moins élevée l'an prochain. L'AHRIM et la MTPA, toutefois, trouvent qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer.

Le segment Accommodation and Food Services Activities, la principale composante du secteur touristique, devrait connaître une croissance de 3,2 % en 2017 alors qu'elle était de 8,4 % en 2016. C'est ce que révèle le dernier rapport du National Accounts rendu public par Statistics Mauritius vendredi dernier. Pourtant, l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice (AHRIM) ne l'entend pas de cette oreille.

«De notre côté, nous ne voyons rien d'alarmant par rapport à ces dernières projections», affirme Jean Louis Pismont, le président de l'AHRIM. Et d'ajouter que Maurice se trouve davantage dans une phase de stabilisation, récoltant les fruits de toutes les actions prises pour booster le secteur et promouvoir la destination sur de nouveaux marchés.

Faisant le bilan de la performance du secteur touristique, Jean Louis Pismont fait ressortir que celui-ci a connu deux années très satisfaisantes, avec une croissance à deux chiffres enregistrée en 2015 (NdlR, 10,9 %) et une croissance soutenue en 2016. Selon lui, plusieurs initiatives ont été prises pour booster le secteur. Au niveau de l'accès aérien par exemple, il y a eu l'arrivée de nouvelles lignes à l'instar de Turkish Airlines, Evelop Airlines ou encore Air Asia X.

Umarfarooq Omarjee, directeur commercial et de développement chez le touropérateur Omarjee Holidays, abonde dans le même sens. «Après deux années très performantes, il est bon d'avancer avec prudence. Le plus important c'est que toutes les parties prenantes privées et publiques continuent de travailler ensemble pour le bien du secteur.»

Pour Jean Louis Pismont, il faudra également revoir certaines de nos stratégies, en particulier sur le marché chinois. En ce qui concerne le taux de remplissage en décembre cette année, il tournait autour des 80 % selon les derniers chiffres de l'AHRIM.

Il n'y a pas que les opérateurs qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que Statistics Mauritius. Au niveau de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), l'on affiche l'optimisme pour 2017. «Après avoir enregistré une croissance à deux chiffres en 2015, et probablement aussi pour 2016, la prévision de croissance pour les arrivées touristiques en 2017 sera entre 7 et 8 %. Cela, bien que le bureau des statistiques ait annoncé en septembre 2016 une croissance de 4,3 % pour 2017», estime-t-on du côté de cet organisme chargé de faire la promotion du secteur touristique.

Promotion avec CNN

D'ailleurs, la MTPA a un calendrier bien chargé l'année prochaine, notamment pour parer à la basse saison qui s'étale entre mai et septembre. L'organisme compte explorer davantage les principaux marchés émetteurs, à savoir la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne aussi bien que les marchés sud-africain, italien, chinois et indien entre autres.

La MTPA prévoit également plusieurs campagnes médiatiques avec la chaîne américaine CNN, dans les régions Europe Moyen-Orient-Afrique ainsi qu'en Asie-Pacifique. L'objectif : présenter Maurice comme une destination de choix dans des marchés à forte croissance.

Il sera aussi question de mettre sur pied des actions marketing stratégiques sur des segments spécifiques comme le golf, le MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events) et le mariage. Le volet numérique ne sera pas non plus en reste avec le lancement d'une campagne e-marketing d'envergure qui aura pour but de cibler les internautes à la recherche de voyages dans les marchés européens, asiatiques et africains.