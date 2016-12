Cameroun: Salon international du livre - Une 2e édition prometteuse

Satisfaction donc du ministère des Arts et de la Culture (MINAC), qui s'est réjoui de la présence des visiteurs, lecteurs, auteurs, éditeurs et même des curieux.

Les auteurs camerounais ont su valoriser leur potentiel, quand des auteurs célèbres ont eu des discussions enrichissantes avec leurs nombreux fans. La littérature camerounaise qui ne cesse d'engranger des récompenses et reconnaissances depuis des décennies a pu mesurer sa vitalité. De célèbres écrivains camerounais, issus de la diaspora, sont venus s'entretenir avec leurs fans à la faveur de conférences, dédicaces et débats.

Le Salon du livre ou Silya, organisé par le ministère des Arts et de la Culture (MINAC) sous le haut patronage du président de la République, s'est révélé une opportunité de visibilité pour les opérateurs du secteur du livre. Elle leur a offert un champ d'échanges constructifs basés sur la promotion de leur secteur. Les éditeurs indépendants ont pu tisser des liens avec des professionnels et parfaire leurs activités de jeunes entrepreneurs.

Trois ans entre le premier et le deuxième Salons internationaux du Livre de Yaoundé, mais toujours autant d'intérêt. Du 2 au 6 juin 2016, la capitale camerounaise a réuni autour du thème : « Le livre, vecteur d'intégration et de développement », des milliers de lecteurs, mais aussi des auteurs, des éditeurs, bref toutes personnes touchant de près ou de loin l'univers du livre. L'esplanade du Musée national a accueilli l'événement.

Copyright © 2016 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.