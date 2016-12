Cameroun: Procréation assistée Eseka - Premiers bébés pour l'hôpital de Ngousso

Pour autant, des normes drastiques encadrent les différents processus. Il ne s'agit donc pas de faire n'importe quoi. « Ici, ce sont les couples qui sont autorisés à accéder à ces techniques. Et j'entends précisément couples hétérogènes, c'est-à-dire composés d'un homme et d'une femme. Nous ne pratiquons pas « la grossesse pour tous », ni la foire aux bébés », précise l'administrateur directeur général du Chracerh.

On ne cherche pas autre chose que cela. Nous voulons apporter des solutions à nos concitoyens », soutient régulièrement Pr. Jean-Marie Kasia, administrateur directeur général du Chracerh. Des patientes ont donc bénéficié d'une FIV ou d'une FIV ICSI (fécondations in vitro par micro manipulation). D'autres bébés, en dehors de ceux du 12 juillet 2016, sont ainsi nés grâce à cette technique.

Depuis son inauguration par l'épouse du chef de l'Etat, le 6 mai 2016, le centre devenu très visible est tout aussi très sollicité. Ainsi, des dizaines de femmes et de couples sont suivis ici. Certains viennent même des pays voisins, voire de plus loin, en Afrique ou de l'Occident où les coûts des techniques avancées appliquées sont prohibitifs. « Nous ne nous plaignons pas de cette affluence.

Le 12 juillet 2016, naissaient Hadja Mammadjam, Paul Clément et Chantal Nathalie, premiers bébés- éprouvettes du Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine Paul et Chantal Biya (Chracerh). L'événement avait attiré la presse camerounaise dans ses ramifications les plus généreuses. Depuis, plusieurs autres femmes ont donné la vie grâce à cette technique.

Copyright © 2016 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.