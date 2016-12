Cameroun: Dipanda ou l'ascension de l'Olympia

Le 10 septembre 2016 est une date inoubliable pour Charlotte Dipanda. La chanteuse camerounaise était à l'affiche de l'Olympia, salle mythique à Paris.

Elle a livré une prestation remarquée entre chorégraphies et interprétation de ses morceaux classiques comme «Coucou », « Ndolo Bukatè», « Mouanyang », « Kénè So », « Toma Me » et « Eyaya». Des aînés étaient du voyage pour accompagner Charlotte Dipanda sur scène. Le bassiste Guy Nsangue Akwa, le danseur et chorégraphe Merlin Nyakam, les chanteurs Eric Virgal et Ben Decca qui ont partagé avec elle un bout de sa carrière l'ont soutenue pour cette soirée si importante. Dipanda a également partagé son grand moment avec d'autres « soeurs » : Kareyce Fotso et Sanzy Viany.

Après deux heures et trente minutes de show, Charlotte Dipanda a laissé un public ravi. L'année 2016 a marqué la carrière de Dipanda. En plus de ce concert à l'Olympia, elle a été désignée pour l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin au Cameroun.