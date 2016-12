Mauritanie: Le Président de la République reçoit le Chef du gouvernement marocain

Le Président de la République a reçu mercredi matin à Zoueirate (wilaya du Tiris Zemmour) le Chef du gouvernement marocain, M. Abdel-Ilah Benkiran porteur d'un message du souverain marocain, Sa Majesté le Roi Mohamed VI.

A l'issue de l'audience, le Chef du Gouvernement marocain a fait une déclaration à l'Agence Mauritanienne d'Information dans laquelle il a indiqué que "Sa Majesté le roi, l'a chargé, après son entretien téléphonique avec le Président de la République dans lequel il a exprimé ses sentiments de fraternité et son souci de consolider les relations et de renforcer la concertation avec le Président de la République dans tous les domaines.

"Sa Majesté le Roi, poursuit-il, accorde une importance particulière au développement de ces relations et la Mauritanie, comme cela va sans dire, est un pays frère et cher qui dispose d'une place de choix au Maroc avec lequel il partage les liens de la religion; de la fraternité; de la langue; de l'histoire et du destin commun et ces relations sont fondées sur le respect réciproque et la volonté sincère de coopération fructueuse et de bon voisinage constructif".

Il a ajouté que "les dernières déclarations du secrétaire général du parti de l'Istiqlal ne sont pas responsables et ne sont pas conformes aux constantes de la diplomatie marocaine" et ces déclarations n'expriment que le point de vue personnel de leur auteur et en aucun cas l'opinion de Sa Majesté le Roi ni celle du gouvernement et du peuple marocains.

L'avenir, dit- il, est prometteur Inchaa Allah entre les deux pays et nous l'avons dit entre nous: "à quelque chose malheur est bon".

Cette coopération connaîtra à l'avenir une amélioration de ces relations de manière à ce que le citoyen mauritanien au Maroc sente qu'il jouit de tous ses droits et dispose de tout ce dont il a besoin lorsqu'il est dans son second pays le Maroc tout comme pour les marocains quand ils se trouvent dans leur 2ème pays la Mauritanie."

L'audience s'est déroulée en présence du Dr. Isselkou Ould Ahmed Izidbih, ministre des affaires étrangères et de la coopération; de M. Ahmedou Ould Bah, dit Hmeyda, conseiller à la Présidence de la République et de M. Zeidane Ould Hmeyda, chargé de mission à la Présidence et, côté marocain, du ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères marocain, M. Nacer Boureita.