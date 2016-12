Sénégal: 1150 cars de transport urbain et 710 bus mis en service entre 2012 et 2016 (ministère)

Dakar — Quelque 1150 cars de transport urbain et 710 bus ont été mis en service entre 2012 et 2016, apprend-on du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.

Selon un document d'analyse de ce département, portant comparaison des réalisations dans ce secteur depuis 2000, 'l'Association pour le financement des transports urbains (AFTU), par exemple, a renouvelle 907 cars sur la période 2000-2011.

Cela correspond à environ 76 cars par an, alors que de 2012 à 2016, 1150 cars ont été mis en service, soit une moyenne de 230 cars par an.

De 2012- 2016, Dakar Dem Dikk (DDD), a de son côté mis en service 710, pour une moyenne de 142 bus par an, contre 409 bus renouvelés entre 2000 et 2011, soit une moyenne de 34 bus par an.

A ces acquis, devraient s'ajouter ceux escomptés de la mise en œuvre de du Train express régional (TER) appelé à relier Dakar à l'aéroport international Blaise-Diagne de Diass (AIBD), en passant par Diamniadio en moins de 50 minutes, indiquent les auteurs de ce document.

Des sociétés françaises, sénégalaises, turques et chinoises sont chargées de construire ce TER dont la durée des travaux est estimée à 26 mois, en ce qui concerne la première partie du projet (Dakar-Diamniadio), soit 36 kilomètres, la seconde partie Diamniadio-AIBD (19 kilomètres) devant nécessiter 15 mois de travaux.

Les études et travaux du train ont démarré pour une mise en service de la première partie du parcours prévue fin 2018. A terme, il va desservir 14 gares et aura une vitesse de pointe de 160 km par heure.

Le TER, d'une capacité de 500 places, pourra transporter jusqu'à 115 000 passagers par jour. Près de 10 000 personnes travailleront sur le projet, en emplois directs et indirects.