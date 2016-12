Togo: CAN 2017 - Les membres des comités ad'hoc connus

En conseil des ministres le 16 décembre dernier, l'on a soulevé l'importance de la mise en place de ces commissions. L'objectif est d' »assurer les meilleures conditions de préparation aux Eperviers lors de la phase finale de la coupe d'Afrique des nations de football qui aura lieu au Gabon en janvier 2017, il est mis en place un comité ad' hoc de supervision, un comité d'organisation chargé d'élaborer un plan de travail avec un chronogramme, un comité de mobilisation de fonds chargé de l'organisation des actions publicitaires et de sponsoring et un comité de gestion des fonds, dans des conditions de transparence maximales » a fait savoir le ministre des Sports.

A noter que le ministre de la communication, de la culture, des Sports et de la formation civique, Guy Lorenzo est le président de la commission ad'hoc de la supervision de cette préparation de la CAN 2017.

Composent le comité d'organisation, le président de la fédération Togolaise de Football, Guy Kossi Akpovi qui se trouve être le président de cette commission, Lamadokou Kossi Gbényo (secrétaire général de la FTF) rapporteur, et les membres Latta Gnama Dokissime, Salokoffi Kodjo, Baragou Bamana, et le confrère Dzilan Komlan Dodzi.

Ainsi sont nommés membres du comité de mobilisation de fonds pour la CAN 2017, Meba Essohouna ( président ), Dogbe Augustin, Solitoki Bathembana, Feou Bilakimwé, Gagalo Kokou, Laclé Akouélé Claudine et Degbovi Koffi.

