Togo: Championnat national de Basketball (H) - La Modèle sacrée championne

En s'imposant devant l'Etoile en finale dans le tableau masculin, la Modèle de Lomé a remporté le titre de champion du championnat national de basketball. La compétition s'est déroulée à Aneho, à 40 km de Lomé, la capitale du Togo.

La finale a été âprement disputée devant les autorités politiques, administratives et surtout traditionnelles qui ont fait le déplacement.

Les deux équipes se connaissent bien puisque évoluant dans la Ligue de Lomé. Et c'est la Modèle qui a été plus entreprenante en début de match mais rattrapée plus tard par les Shootings Stars à la fin du premier quart temps (18-18). Les deux équipes ne se sont jamais lâchées lors du deuxième quart temps, même si l'Etoile Filante prend un léger avantage avec un point d'écart (43-42)

Après la pause, le jeu devient de plus en plus intéressant et très serré, la Modèle profite de la déconcentration de son adversaire pour creuser l'écart 64-52, alors que à l'issue du troisième quart, les deux protagonistes étaient de (52-52).

La fin a été heureuse pour la Modèle qui termine le match sur une belle note en réussissant les trois points dans les derniers instants (66-56).

Swallows termine troisième après sa victoire en match de la troisième place devant Dyto.