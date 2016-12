Guinée Equatoriale: Le pays prête pour la CL et la CC 2017.

C'est sans doute l'affaire qui met mal à l'aise les plus hautes autorités de la Guinée Equatoriale.… Plus »

« Tout est déjà mis en œuvre par notre staff pour ne pas avoir à faire face à ce type de problème l'an prochain. Ne pouvant évoluer en marge de ces exigences, nous sommes en train de nous mettre à la page parce que nous voulons jouer un bon championnat. Notre président Ruslan Obiang Nsue, est en train de tout mettre en œuvre pour que le football que nos joueurs vont produire soit attractif cette année. Notre objectif c'est de ramener les spectateurs dans les stades et pour cela nous devons produire un beau football » explique Casto Ondo Mba, Secrétaire général de The Panters, nouvellement promu en première division.

Rappelons que depuis le début de l'année sportive 2015, la Confédération Africaine de Football exige des clubs africains qui souhaitent participer à ses compétitions, qu'ils soient détenteurs au préalable d'une licence. Celle-ci les oblige à respecter leurs engagements afin de poursuive l'amélioration et le développement du football dans le continent. Par exemple, les clubs ont obligation de développer leurs infrastructures pour proposer un meilleur spectacle au public. Sans licence, ces clubs ne peuvent plus prendre part aux compétitions.

Pour Inocencio Ncogo Ndong responsable des compétitions à la FEGUIFUT (Fédération Équato-guinéenne de Football), « nos représentants à savoir Sony de Ela Nguema en Ligue des champions et Racing de Micomeseng en Coupe de la confédération, disposent désormais chacun de la licence CAF et peuvent prendre part aux coupes interclubs. Nous avons ici en Guinée Équatoriale, tout ce que demande la CAF pour être en possession de la Licence CAF. Il était inconcevable que la Guinée Équatoriale n'ait aucun représentant dans les compétitions continentales. Donc, tout a été mis en place afin qu'au moins nos deux représentants aux Coupes africaines disposent de ce document ».

Alors que Mamelodi Sundowns savoure encore sa victoire en Ligue des champions et le Tout Puissant Mazembe sa Coupe de la Confédération, la Guinée Equatoriale pense déjà à la saison 2017 et ses deux représentants sont fin prêts.

